FETÖ yapılanmasına darbe: 15 gözaltı
Kocaeli'nde FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen 10 ayrı eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Geçmişte FETÖ/PDY suçlarından hakkında yasal işlem yapılan ve resmi kaydı bulunmadan bu kurumlarda istihdam edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari örgüt mensupları ile yoğun irtibatı tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari oldukları öğrenildi. Aramada çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirildi.