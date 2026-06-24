Hiçbir algoritma anne şefkatini ikame edemez

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli" ile "Yeni İletişim Teknolojileri ve Ebeveynlik" kitabının tanıtım programı, Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Panelin ev sahipliğini üstlenen İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı konuşmada, teknolojik kavramların günlük hayatı kuşattığını belirterek "Bu alandaki en zorlu, en karmaşık hatta en kritik dijital dönüşüm projesi kurumlarımızın içinde değil, kendi oturma odalarımızda gerçekleşiyor" diyerek ebeveynlerin farkındalık düzeyinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

AYNI EVDE, AYRI KOLTUKTA

İçinde bulunulan çağın en büyük paradokslarından birinin "bağlantıda kalırken yalnızlaşmak" olduğunu savunan Duran, Sherry Turkle'ın "birlikte yalnız olmak" kavramına atıfta bulunarak "Aynı evin içinde, aynı koltukta oturup farklı dijital evrenlerde yaşayabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Anne babaların evlatlarının her anını sosyal medyada paylaşmasının gelecekte çocukların karşısına birer dijital kimlik problemi olarak çıkabileceğini belirten Duran, "Çocuğumuzun onayını almadan oluşturduğumuz her dijital iz, onun adına verdiğimiz bir karar ve taşıdığımız bir sorumluluktur. Çocuklarımızın dijital alandaki mahremiyeti, sosyal medyadaki like sayımızdan daha değerli olmak durumundadır" uyarılarında bulundu.





EN TEMEL İHTİYAÇ EBEVEYN SEVGİSİ

PANELİN açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların en temel ihtiyacının ebeveyn sevgisi olduğunu belirterek "Hiçbir ekran, aile sofrasının sıcaklığını sunamaz. Hiçbir algoritma annenin şefkatini, babanın rehberliğini ikame edemez. Hayatın anlamını kuran, insanın insanla kurduğu bağdır" dedi. Kültürel kodların korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Aile değerlerini reyting malzemesine dönüştürenlerle mücadelemiz sürecektir" dedi.



AİLELER STRATEJİK GÜCÜMÜZDÜR

İletişim Başkanlığı olarak alternatif ve temiz içerik üretimini desteklediklerini belirten Burhanettin Duran; TRT Çocuk, TRT Genç ve Tabii platformunun aile dostu içeriklerine dikkat çekti. Duran, "İç iletişimi kuvvetli, ebeveyn-çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerimiz milletimizin en stratejik gücüdür" ifadelerini kullandı.