Karaal dosyasında çember daralıyor

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın kilit isimleri olduğu belirtilen Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum B.'yi Kocaeli'nin Çağırkan köyünde saklandıkları villada yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerin iki araç kullandıkları, Kayışdağı'nda araç değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlenmiş, Karaal'ın ifadesinde, kendisini polis olarak tanıtıp zorla araca bindiren kişilerin, eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu öne sürerek önce 300 kilo, ardından Erzincan'da saklandığını iddia ettikleri 500 kilo altının yerini sorduklarını anlatmıştı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'de evinin önünden kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırılmıştı. Yaklaşık 36 saat alıkonulan Karaal, işkence görmüş, polis operasyonuyla 19 Haziran'da kurtarılmıştı.