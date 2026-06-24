Milli Muharip Uçak KAAN'da kritik eşik aşılıyor! ABD'den 700 milyon dolarlık satışa onay
Türkiye'nin savunma sanayiindeki en büyük vizyon projelerinden biri olan ve gökyüzündeki bağımsızlığımızın sembolü haline gelen beşinci nesil milli savaş uçağı KAAN için kritik eşik aşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre içerisindeki muhalefete rağmen, Türkiye'ye yönelik dev jet motoru satışında süreci hızlandırma kararı aldığı iddia edildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre; dev savunma paketi, KAAN'ın test ve ilk üretim aşamalarında can damarı olan General Electric üretimi motorları kapsıyor. Anlaşmanın toplam mali değerinin ise 700 milyon doları aşacağı belirtiliyor.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ STRATEJİK JEST!
Türkiye'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Washington yönetiminin bu satışı onay aşamasına getirmesi, Ankara'ya yönelik çok önemli bir "ittifak jesti" olarak yorumlanıyor. İttifak içinde savunma harcamalarının tartışıldığı bir dönemde gelen bu hamle, iki ülke arasındaki buzların eridiğinin de net bir kanıtı.
KONGRE'DEKİ "DEMOKRAT" ENGELE RAĞMEN GERİ ADIM YOK
Satış sürecinin arkasında perde arkası bir diplomasi savaşı da yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks'in pakete karşı çıktığı ve onay vermemek için direndiği öğrenildi. Ancak Trump yönetiminin bu itirazları baypas ederek önümüzdeki günlerde satışı resmen tamamlaması ve ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kongre'ye resmi bildirimi yapması bekleniyor.