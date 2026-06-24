Milli Muharip Uçak KAAN’da kritik eşik aşılıyor! ABD’den 700 milyon dolarlık satışa onay

KAAN İÇİN KRİTİK EŞİK AŞILIYOR

Türkiye, 2016 yılında başlattığı tarihi MMU (Milli Muharip Uçak) projesiyle hava kuvvetlerindeki F-16 filosunu yenilemeyi ve dışa bağımlılığa tamamen son vermeyi hedefliyor. Nihai hedef her ne kadar yüzde yüz yerli motor üretimi olsa da, KAAN'ın seri üretime kadar olan ilk uçuş ve test süreçlerinde bu motorlar teknik bir zorunluluk durumundaydı. ABD'nin tedarik sürecini ilerletmesi, KAAN'ın seri üretim takviminin de sorunsuz işlemesini sağlayacak.

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