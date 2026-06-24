Polonya Cumhurbaşkanı’ndan ASELSAN’a ziyaret

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Ziyarette Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti. Heyet, ASELSAN'ın başta elektronik harp olmak üzere radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

İŞBİRLİĞİMİZ VAZGEÇİLMEZ

Cumhurbaşkanı Nawrocki, "Türkiye ve Polonya'nın savunma sanayii sektörleri arasındaki işbirliği vazgeçilmezdir. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız." dedi. Türkiye ile Polonya arasında son dönemde hız kazanan savunma sanayii işbirlikleri kapsamında ASELSAN'ın özellikle elektronik harp ve ileri savunma sistemleri alanındaki çözümleri öne çıkıyor. ASELSAN'ın Polonya ile yürüttüğü işbirliklerinde elektronik harp sistemlerine yönelik 2025'te imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi dikkati çekiyor.