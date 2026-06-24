TBMM Başkanı Kurtulmuş Umman Meclisi Başkanı Al Maawali ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ile Bakü'de görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda Umman'ın arabuluculuk konusunda önemli bir rol üstlendiğini, bu süreçte riskler ve tehditler altında kaldığını dile getirerek, ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen müzakerenin olumlu sonuçlanması ve barışın kalıcı hale gelmesiyle bölgenin istikrara kavuşacağına inandığını belirtti.

İslam dünyasının, İsrail'in Gazze'de 3 senedir sürdürdüğü soykırımdan olduğu gibi bu savaştan da dersler çıkarması gerektiğini belirten Kurtulmuş, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin aralarındaki mezhebi, siyasi, fikri ve etnik farklılıkları bir kenara bırakarak ortak bir strateji etrafında bütünleşmesinin önemine dikkati çekti.