Terör örgütlerine dev operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda örgüte operasyon gerçekleştirildi. DAEŞ terör örgütüne bağlı 56, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 66, TKİP terör örgütüne bağlı 20, DKP/ BÖG örgütüne bağlı 16, THKP/C terör örgütüne bağlı 9, DHKP-C ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı 51 şüpheli olmak üzere toplam 241 şüpheliden 209'u gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Diğer taraftan İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik operasyonda ise 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 7 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.