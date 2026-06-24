Türkiye AB güvenliği için vazgeçilmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR:

Polonya'yla altı asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle; iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayiinden enerjiye ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından kendimize 15 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz.

SAVUNMA SANAYİİ BİRLİĞİMİZİN ÖNE ÇIKAN EN ÖNEMLİ MADDESİ: Polonya'yla potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle, stratejik ortağı olduğumuz üç deniz girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayii de ikili işbirliğimizin öne çıkan en önemli gündem maddelerinden biri. Bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerekse diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi, dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir.

POLONYA'NIN, AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİMİZE VERDİĞİ DESTEK ARTARAK SÜRMELİ:

Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği'yle işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın, Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.

POLONYA'NIN, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME OLAN DESTEĞİNİ SÜRDÜRMESİNİ BEKLİYORUZ: NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında; ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesiyle transatlantik bağının daha da pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan acil ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde, asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Ortadoğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan Polonya'nın, iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı. Nawrocki'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nawrocki'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türk ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.





TİCARET HACMİ 12.5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ekonomik alanda da güçlü bir ivme yakalayan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 12.5 milyar doları aşarken, özellikle savunma sanayii alanında işbirliklerinin ilerletilmesi hedefleniyor. Polonya, Türkiye'nin Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri. Polonya ile özellikle savunma sanayiinde ticaretin geliştirilmesi öngörülüyor. 2021 yılında Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın aldı ve teslimatı 2024 yılında tamamlandı. Ayrıca Polanya Türkiye'nin ürettiği savunma sistemlerini kullanıyor. Polonya ile yürütülen işbirliğinin son halkalarından biri olarak, elektronik harp sistemlerine yönelik 2025 Aralık ayında imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi bulunuyor. Anlaşma, Türk savunma sanayiinin Avrupa ve NATO coğrafyasının güvenliğini ve etkinliğini artıracak kritik öneme sahip.



İŞBİRLİĞİMİZ STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ise, iki ülkenin NATO'da çok önemli bir rol üstlendiğini, bu alandaki işbirliğin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Nawrocki, Türkiye ile sanayi alanındaki işbirliklerinin de önemi üzerinde durarak, "Polonyalı askerler Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bu tarz işbirliğimiz ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerin varlığını da kesinlikle devam ettirmek istiyoruz" dedi.