Yavru vatanda nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC'de yapılan arama kurtarma tatbikatının bu yıl 22'ncisi düzenlendi. Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri ve sivil unsurları, koordinasyon, planlama yetenekleri ve kısa sürede reaksiyon gösterebilmesi sayesinde her duruma her daim hazırlıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tatbikata Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali gözlemci olarak katıldı. Tatbikatın, kaza kırıma uğrayan bir uçağın içindeki kazazedelere müdahale edildiği kara safhası dün icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tatbikata 6 uçak, 1 gemi, 1 arama kurtarma timi, İçişleri Bakanlığı 6 uçak, 1 gemi, 3 arama kurtarma timi, KKTC'den ise uçak ve gemilerin yanı sıra 5 arama kurtarma timi katılıyor. Tatbikatta toplam 14 uçak, 13 gemi, 9 arama kurtarma timi yer alıyor. Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başta olmak üzere milli gözlemciler takip etti.

YUNAN BASINI: ANKARA YENİ DENGELERİ BELİRLİYOR

Yunanistan merkezli Newsbeast sitesinde Ankara-Şam-Beyrut hattının dengeleri değiştirebileceği kaydedildi. Türkiye'nin Suriye ve Lübnan üzerinden etkisini artırdığı ve Ankara'nın İsrail açısından yeni bir denklem oluşturduğu vurgulandı. Analizde, Ortadoğu'daki yeni güç dengelerinde belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı.