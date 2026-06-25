15 Temmuz destanı 10. yılında milli irade aynı meydanlarda
Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve dernek yönetimi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikleri Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde açıkladı.
1 Temmuz'dan itibaren Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul'daki iki havalimanı ve İzmir Havalimanı'nda sergiler açılacak.
10 Temmuz'da Ayasofya Camii'nde 253 çocuk hafızın katılımıyla hatim programı yapılacak.
Şehit yakınları ve gaziler için tekne gezisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı, Kızılay'a kan bağışı kampanyası, bisiklet ve motosiklet turları düzenlenecek.
Sepetçiler Kasrı'nda yemek programı gerçekleştirilecek. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde mapping gösterileri yapılacak,
15 Temmuz'da Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüyüş düzenlenecek.
1 Temmuz'dan itibaren Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul'daki iki havalimanı ve İzmir Havalimanı'nda sergiler açılacak.
10 Temmuz'da Ayasofya Camii'nde 253 çocuk hafızın katılımıyla hatim programı yapılacak.
Şehit yakınları ve gaziler için tekne gezisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı, Kızılay'a kan bağışı kampanyası, bisiklet ve motosiklet turları düzenlenecek.
Sepetçiler Kasrı'nda yemek programı gerçekleştirilecek. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde mapping gösterileri yapılacak,
15 Temmuz'da Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüyüş düzenlenecek.