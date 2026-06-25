2 haftada 237 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik yurt çapında son 2 haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda; yaklaşık bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 128'i tutuklanırken, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.