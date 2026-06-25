AK Parti yarın kampa giriyor

AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı netleşti. Kampta parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkân tanıyan bir format benimseyecek. Kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikâyen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Toplantının resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

BİR YILIN MUHASEBESİNİ YAPIP YOL HARİTAMIZA ŞEKİL VERECEĞİZ

Partimizin 25'inci yılını hem kendi tarihimize hem de Türk siyasi tarihine not düşen zengin bir içerikle idrak edeceğiz. İstişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33'üncüsünü, inşallah Sapanca'da düzenleyeceğiz. Kampımızda, bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken, diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10'uncu yıldönümünde hem şehitlerimizi şükranla yâd edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız.