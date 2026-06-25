İtfaiye alanını ticarethaneye çevirdiler
TMMOB'A bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, rezerv alanlarının büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yaptığı imar düzenlemeleriyle nasıl rant alanlarına çevrildiğini madde madde sıraladı.
Tire İpekçiler Mahallesi'ndeki 1485 ada 1 parsel, belediye tesis alanından akaryakıt ve servis istasyonuna çevrildi.
Urla Bademler Mahallesi'ndeki 262 ada 49 parsel, belediye hizmet alanından konut alanına dönüştürüldü.
Bornova Erzene Mahallesi'ndeki 14244 adanın ise itfaiye ve belediye hizmet alanından ticaret alanına dönüştürüldüğü belirtildi.
Tire İpekçiler Mahallesi'ndeki 1485 ada 1 parsel, belediye tesis alanından akaryakıt ve servis istasyonuna çevrildi.
Urla Bademler Mahallesi'ndeki 262 ada 49 parsel, belediye hizmet alanından konut alanına dönüştürüldü.
Bornova Erzene Mahallesi'ndeki 14244 adanın ise itfaiye ve belediye hizmet alanından ticaret alanına dönüştürüldüğü belirtildi.