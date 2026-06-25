‘Köklerimizden kopmamalıyız’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' Kapanışı ve Sertifika Töreni'ne katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "Burada geçirdiğimiz süre boyunca hep birlikte çok kıymetli konuları ele aldık. Bu programın bizlere bıraktığı en güçlü iz, aramızda kurulan gönül bağı oldu. Aileyi konuşurken sevginin, güvenin ve aidiyetin insan hayatındaki yerini ihmal etmemeliyiz. Geleceği konuşurken köklerimizle bağımızı koparmamalıyız.

Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, genç kadınların sözünü, geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle, ALLY for Future Programı'nı sürdürmeye devam edeceğiz. İslam ülkelerinden genç kadınları, ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda, ALLY ruhunun ülkelerinizde, kurumlarınızda atacağınız yeni adımlarda sizlere rehberlik etmesini diliyorum. Ankara'dan ayrılırken burada bir dostluk bıraktığınızı bilmenizi isterim" dedi. Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, 18-30 yaş aralığındaki 31 genç kadına sertifika takdiminde bulundu. Program, aile fotoğrafı ile son buldu.