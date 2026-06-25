MİT devreye girdi, kriz aşıldı
Gazze'ye yardım getirmek üzere bir azze'ye ay önce yola çıkan, ancak Libya'nın doğusunda tutuklanan Global Sumud Filosu Kara Konvoyu müzakere heye-heyeti üyesi 10 aktivist serbest bırakıldı. ti Kararın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile görüşmesinin ardından alınması dikkat çekti. Aktivistlerden 6'sı dün Türkiye'ye getirildi. Arjantinli Maria Gimenez ile Lucas Aguilere, ABD'li Jenelle Jones, Portekizli Ana Margarida Baptista, Polonyalı Laura Kwoczala ve İspanyol Alicia Armesto, İstanbul Havalimanı'nda Sumud Filosu Türkiye Yönetim Ekibi ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım tara-tarafından karşılandı.