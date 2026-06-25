Moritanya ile ilişkilerimiz hızla gelişecek
Başkan Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye- Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak, ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, iki ülkenin gelecek süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.