  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme! İmar Müdürü Esin Uysal tutuklandı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme! İmar Müdürü Esin Uysal tutuklandı

Seferihisar Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonun yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni gelişme! İmar Müdürü Esin Uysal tutuklandı
DHA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen pazartesi günü yapılan operasyonda Uysal, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý