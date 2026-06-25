Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni gelişme! İmar Müdürü Esin Uysal tutuklandı
Seferihisar Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonun yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen pazartesi günü yapılan operasyonda Uysal, gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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