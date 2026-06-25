Sınav sistemi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 13 Haziran'da düzenlenen ve 1 milyon 22 bin 8'inci sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav sorularının müfredattan hazırlandığını ifade etti.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dağıttığımız ders kitapları ve MEBİ uygulamaları dışında çocukların ek olarak herhangi bir şeye ihtiyaç duymayacağı eğitim ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani LGS'de de kaynak müfredattı. Öğretmenlerimiz ve öğrenci velileri yayınlarımızdan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tüm materyalleri hazırlıyor. Birileri çıkıp 'MEBİ ile sınav soruları arasında uyumsuzluk vardı' diyor ancak buna inanmasınlar. Bu söylemler, velileri başka yerlere yönlendirmek için yapılıyor. Velilerimiz lütfen sadece öğretmenlerimize güvenip onları dinlesin.

SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

2 yıl sonra sınav sisteminin değişeceğini söylemedik. Aksine değişiklikle ilgili bir gündemimiz yok dedik. Şu an 5 ve 6'ncı sınıflar, eylülden itibaren de 7'nci sınıflar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yetişecek. Bu noktada sınavdaki bazı konular müfredatın dışına çıkabilir ya da yerleri değişecek olabilir. Dolayısıyla yeni müfredat nedeniyle 2028 yılında uygulanacak LGS'de eski sorular ve yeni sorular artık örtüşmeyecek. Zaten yeni müfredat beceri odaklı dediğimiz için sorular mantıken değişecek. Ancak sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni müfredatla yeni sorular gelecek. Üniversite sınavında da bir değişiklik olmayacak. Tüm süreçleri ÖSYM ve YÖK ile birlikte yürütüyoruz. Orada da YÖK Başkanı'nın talimatıyla ÖSYM ile birlikte arkadaşlarımız yeni müfredata uygun yeni sorular oluşturuyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör