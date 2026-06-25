Son dakika | Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu: Kerbela'nın acısı hala yüreğimizde
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Kerbela'nın acısı hala yüreğimizde, kederi 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan, "Ehlibeyt sevdalısı aziz kardeşlerim sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, "Kerbela'nın acısı hala yüreğimizde, kederi 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika: Başkan Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda konuştu | Video
Erdoğan "Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz, samimi muhabbetimiz, kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum." dedi.
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