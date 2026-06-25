Son dakika: CHP'de kritik YDK toplantısından nihai karar çıktı: 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

CHP'de YDK ihraçlara itirazı reddetti

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri "disiplin soruşturması yapmak", "uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak", "itirazları incelemek" ve "parti içi düzeni sağlamak" olarak özetlenebiliyor.

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