  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Son dakika: CHP'de kritik YDK toplantısından nihai karar çıktı: 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi

Son dakika: CHP'de kritik YDK toplantısından nihai karar çıktı: 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

Son dakika: CHP’de kritik YDK toplantısından nihai karar çıktı: 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

CHP'de YDK ihraçlara itirazı reddetti

Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor. Bunların görevleri "disiplin soruşturması yapmak", "uyarı, ihraç gibi cezaları karara bağlamak", "itirazları incelemek" ve "parti içi düzeni sağlamak" olarak özetlenebiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý