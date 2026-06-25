SON DAKİKA... Mesut Özarslan, Rasim Arı ve Mehmet Özcan AK Parti’de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile dün CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı.