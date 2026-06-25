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  • SON DAKİKA... Mesut Özarslan, Rasim Arı ve Mehmet Özcan AK Parti'de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

SON DAKİKA... Mesut Özarslan, Rasim Arı ve Mehmet Özcan AK Parti'de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

SON DAKİKA... AK Parti kadrosu, yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor... CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile dün CHP'den ayrılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Özarslan, Arı ve Mehmet Özcan'ın rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

SON DAKİKA... Mesut Özarslan, Rasim Arı ve Mehmet Özcan AK Parti’de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

AK Parti kadrosu, yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni katılımlar yaşandı.

SON DAKİKA... Mesut Özarslan, Rasim Arı ve Mehmet Özcan AK Parti’de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile dün CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı.

SON DAKİKA... Mesut Özarslan, Rasim Arı ve Mehmet Özcan AK Parti’de! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Özarslan, Arı ve Mehmet Özcan'ın rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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