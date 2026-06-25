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  • SON DAKİKA | Seferihisar ve Balçova Belediyeleri'ne yolsuzluk operasyonu! 2 belediye başkanı gözaltına alındı

SON DAKİKA | Seferihisar ve Balçova Belediyeleri'ne yolsuzluk operasyonu! 2 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Seferihisar ve Balçova Belediyeleri’ne yolsuzluk operasyonu! 2 belediye başkanı gözaltına alındı
Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı.


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#SEFERİHİSAR #BALÇOVA

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