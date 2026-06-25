Zirveye siber kalkan
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), 81 il valiliğine NATO zirvesi öncesinde kritik altyapıların siber saldırılara karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi maksadıyla yazı gönderdi. Siber saldırıların yurt sathında bertaraf edilmesi maksadıyla tüm kritik kamu kurumları ve özel kuruluşlar siber önlemlerini artıracak. İnternet erişim altyapıları, veri merkezleri, haberleşme sistemleri gözden geçirilecek. Felaket kurtarma senaryoları ve yedeklilik mekanizmaları devreye sokulacak. 5-10 Temmuz arası NATO'yla ilgili kamu kurumlarının internet sitelerine erişim kısıtlanacak.