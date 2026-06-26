103 terör şüphelisi tutuklandı
Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından, 23 Haziran sabahı terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen şafak operasyonlarında, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen 135 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. Geri kalan 129 kişiden 103'ü mahkemece tutuklandı. 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.