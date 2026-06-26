Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.
"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.
Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026
Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.