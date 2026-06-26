Başkan Erdoğan’dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır için taziye mesajı yayımladı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör