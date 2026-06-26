Başkan Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Q9H5VhGfQY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026