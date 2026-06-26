Başkan Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası mesajı
İHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
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