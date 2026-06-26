  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Başkan Erdoğan'dan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan’dan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin’in ailesine taziye mesajı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý