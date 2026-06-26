Ehlibeyte hürmet bu milletin mayasıdır

Külliye'de önceki gün Muharrem Orucu İftar Programı düzenlendi. Programda Alevi ve Caferi kaanat önderleriyle bir araya gelen Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

KERBELA'NIN ACISINI YÜREĞİMİZDE HÂLÂ TAŞIYORUZ: Hayat ve hidayet pusulamız Kuran-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehlibeytine ve cümle muhibbânına selam olsun diyorum. Müslümanlar olarak inşallah Aşure gününü idrak edeceğiz. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hâlâ taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hâlâ hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.

PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYESİ KURTULUŞ REÇETEMİZ: Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Ehlibeyte duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır. Anadolu'nun her karışı ehlibeyt sevdasıyla, bu aşkla canlanmıştır. "Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir" buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz, fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.