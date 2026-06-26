Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da zorla bir araca bindirilerek kaçırılması olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Olayla ilgili dün 3 kişi daha gözaltına alındı. Toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Karaal'ın aracında incelemeler yapıldı. Araçta bir adet GPS cihazı olduğu belirlendi. Bu cihazı kimlerin ne zaman taktığı henüz belirlenemedi.