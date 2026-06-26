Küresel krizlere karşı Türkiye-Çin ittifakı

Küresel krizlerin arttığı bir dönemde Türkiye ve Çin, akademik işbirliğini güçlendirmek için aynı masada buluştu. Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde, Şanghay Üniversitesi ve Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi ortaklığıyla düzenlenen III. Türkiye-Çin Akademik İşbirliği Forumu başladı. Bu yıl forumun ana gündemini "Krizler Çağında Ortak Karar Alma ve İşbirliği İmkânları" başlığı oluşturdu. Forumda iki ülkeden akademisyenler, uzmanlar ve politika yapıcılar bir araya gelerek küresel krizlerin çözümünde ortak adımları tartıştı. Yapay zekâ, ticaret, kamu diplomasisi ve küresel yönetişim gibi başlıkların masaya yatırıldığı toplantılarda somut işbirliği modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ARAŞTIRMADAN PROJELERE



Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, günümüz dünyasında üniversitelerin yalnızca bilgi üretmekle sınırlı kalamayacağını söyledi. Armağan, Türkiye ile Çin arasında ortak yayınlar, araştırma projeleri, veri tabanları ve akademisyen değişim programlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle genç akademisyenler için yeni fırsat alanlarının oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

"ORTAK GELECEK" MESAJI

Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi'nden Prof. Guo Changgang ise Türkiye ve Çin'i Küresel Güney'in iki önemli ülkesi olarak tanımladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ekonomi ve siyasetle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Guo, teknik ve entelektüel işbirliklerinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Forumun ilk oturumunda parçalanan dünyada entelektüel ve akademik işbirliği konusu ele alındı. Konuşmacılar, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin bugüne kadar ağırlıklı olarak ekonomik ve siyasi eksende ilerlediğine dikkat çekerek akademik ortaklığın daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Batı merkezli yaklaşımların sorgulanması ve alternatif modeller geliştirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

YAPAY ZEKÂ VE TİCARET DE GÜNDEMDE

Forum boyunca 11 farklı başlıkta oturumlar düzenlenecek. Özellikle yapay zekâ, küresel ticaret dengeleri ve diplomasi alanlarında ortaya çıkacak yeni işbirliği önerilerinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor. Uzmanlara göre bu forum yalnızca akademik bir buluşma değil; aynı zamanda Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğine yön verecek önemli bir platform niteliği taşıyor.