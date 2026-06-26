Özel, Bakan Gürlek’e tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada kendisini hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında yargı süreci tamamlandı. Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'i hedef alarak, "Akın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takının. Bu işin sonu kötü..." şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gürlek'in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasında İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 20 Kasım 2025'te Özel'in Gürlek'e 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özel'in karara itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nce yapılan inceleme sonucunda Özel'in istinaf başvurusu reddedildi. Böylece 150 bin TL'lik manevi tazminat kararı kesinleşti.

KIZILAY'A BAĞIŞLAYACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Özel'den tahsil edilecek manevi tazminatı, Türk Kızılay'a bağışlayacağı bildirildi. Mahkeme kararının icrası için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.