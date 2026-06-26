Patriot Kürecik’te Tayfun 2 envanterde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında gündemi değerlendirdi. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, savunma sanayiinde öne çıkan yeni kabiliyetleri açıkladı.

KKTC KARARLILIĞI

Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun net olduğu ve değişmediği vurgulanarak, "Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. KKTC'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada önemli bir başka detaya daha yer verilerek, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/ Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot Hava Savunma Sistemi'nden görevi devralmıştır" denildi.





PARÇACIKLI ANTİ DRON MÜHİMMATI TESTİ GEÇTİ

HAVA kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin, planlanan takvim çerçevesinde devam ettiği de kaydedilerek, "Yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir" bilgisi paylaşıldı. Aktürk, MKE tarafından geliştirilen ve mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen, ilave platform entegrasyonu gerektirmeyen 7.62 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi. Mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetini artıracak yeni mühimmatın sahadaki etkinliğe önemli katkı sağlaması bekleniyor.



500 KM'NİN ÜZERİNDE MENZİL

AKTÜRK ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine TAYFUN Blok-2 Füzesi, silah taşıyıcı araç, Karayel karinalı bot sistemi ile doğal afet kurtarma araç ve malzemelerinin katıldığını, bu sistemlerin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN, 500 kilometrenin üzerinde menzili, hipersonik seviyelere ulaşan yüksek seyir hızı ve yüksek hassasiyetiyle dikkat çekiyor.