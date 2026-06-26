Tokalaştılar ancak konuşmadılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel, mahkemenin 'mutlak butlan' kararından sonra ilk kez CHP 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. TBMM'ye önce Özel, sonra Kılıçdaroğlu geldi. İki ismi de kendilerini destekleyen milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu sonradan geldiği için ön sırada bulunanların ellerini tek tek sıkarak yerine geçti. Bu sırada Özel'in de elini sıktı. Özel'in hemen yanında bulunan Ali Mahir Başarır'la ise Kılıçdaroğlu tokalaşmadı. Özel, törende en ön sıranın tam ortasında, Sür'ün ailesinin yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun ise daha kenarda kaldığı görüldü. Kılıçdaroğlu, diğer yanında bulunan Muharrem İnce ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze aracına kadar yan yana yürümelerine rağmen hiç konuşmadı. İkili birbirinin yüzüne bile bakmadan ayrıldı. Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.