1 yıllık ihracatı artık 1 haftada yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YÜKÜ OMUZLUYORSUNUZ: İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak firmalarımızı ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Yol, dava ve kader arkadaşları olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortadadır. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlülüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden, ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU: Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında yüzde 3.6'lık büyüme, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2.5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız hâline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395.9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2.4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii, Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor.

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA İHRACATI: 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünleri ihracatımız ise 114.4 milyar doları buldu. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı, ocak-mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk beş ayında yüzde 29.5'lik artış sağlandı. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatından, bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan bir seviyeye geldik. Yani, bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlar, Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere yöneliminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.



DÜNÜN İÇİNE KAPANIK TÜRKİYE'Sİ DEĞİLİZ



Bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik ve sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor, etkileyecektir. Ancak Türkiye, dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek, ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz.



REESKONT KREDİSİNİ 5 MİLYARA ÇIKARIYORUZ



Başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçlükleri aşmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4.5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. İhracat ailemize hayırlı olsun.





İŞTE TÜRKİYE'NİN İHRACAT ŞAMPİYONLARI



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurul ve "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde ödüle layık görülen firmalar belli oldu. İşte mal, hizmet, e-ticaret ve sektör bazında Türkiye'nin ihracat devleri:

MAL İHRACATI: Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv, TGS Dış Ticaret, Arca Savunma, Kibar Dış Ticaret, Türkiye Petrol Rafinerileri, Star Rafineri, Baykar Makine, Arçelik, Ahlatçı Kuyumculuk.

HİZMET İHRACATI: Türk Havayolları, Pegasus, Güneş Ekspres, İga Havalimanı, Coral Holding, Tav Havalimanları, Anex, Fun&Sun Otel İşletmeciliği, Ajet, Corendon Airlines.

E-TİCARET İHRACATI: Trendyol, LC Waikiki, KFC Gıda.

SEKTÖREL İHRACAT: Ford, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Vestel, Üniteks, Habaş, Kibar, Şölen Çikolata, Arçelik, Şişecam, Kılıç, Uçak Kardeşler, Erdemoğlu Ticaret, Döhler Gıda, Ferrero Fındık, Arca, Ak-Pa Tekstil, Kastamonu Kağıt, Ahlatçı Kuyumculuk, Daikin, Esan Eczacıbaşı, Sefine Gemicilik, Özgür Tarım Ürünleri, Gezer Ayakkabı, JTI Tütün, Verde Zeytinyağı, Çiçekçiler Birliği.





21 İLİMİZ 1 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI

Başkan Erdoğan, "Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya ve krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Başarı hikâyesini daha da ileriye taşıyacağız" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından TİM Başkanı Gültepe tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ipek dokuma tekniğiyle hazırlanan özel halı takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 2025 yılı ihracatında ilk 10'a giren firma temsilcilerine ödüllerini takdim etti.





ÖZEL GÜVENLİK GÜNÜ İÇİN KUTLAMA MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "26- 30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.