Açık kalp ameliyatında yerli devrim

Türkiye'de sağlık teknolojilerinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak yapılan ilk açık kalp ameliyatı, Bilkent Şehir Hastanesi'nde başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyatı gerçekleştirilen 51 yaşındaki hasta Bülent Yeniay'ı ziyaret etti. Memişoğlu, "Bugün bizim gurur günümüz.

Türk sağlık sanayiinin dönüm noktalarından biri. Hekimlerimiz, ASELSAN'ımızın ürettiği yerli kalp-akciğer makinemizle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ameliyat gerçekleştirdi. ASELSAN üretimi kalpakciğer makinesinin kullanıldığı ilk ameliyatın başarılı geçmesi, Türkiye'nin tıbbi cihaz üretimindeki yerli ve milli adımlar açısından önemli kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Teknolojinin ilerleyen dönemde daha fazla hastanede kullanılmasını planlanıyor" dedi.

YERLİ VE MİLLİ CİHAZ

Kalp ameliyatlarının bugün Türkiye'nin dört bir yanında yapılabildiğine dikkat çeken Memişoğlu, "Toplumun bu hastalığı yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması lazım. Onun için de ne yapması lazım? Sigara-tütün alışkanlıklarından, hareketsizlikten ve kilodan uzak durması lazım. Yerli kalp-akciğer makinesi, ASELSAN tarafından geliştirildi, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapıldı. Cihaz ameliyat boyunca hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını güvenli ve kesintisiz şekilde üstlenerek cerrahi ekibe yüksek hassasiyetli destek sundu" diye konuştu.