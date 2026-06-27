Afrika’nın kalbi Türkiye’ye emanet

Türkiye'nin desteğiyle Somali'nin başkenti Mogadişu'da hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ileri derecede koroner arter hastalığı bulunan 71 yaşındaki hastaya başarılı kalp ameliyatı gerçekleştirildi. 71 yaşındaki hasta için kalp ekibi tarafından yapılan multidisipliner değerlendirme sonrasında en uygun tedavi yönteminin açık kalp ameliyatı olduğuna karar verildi. 13 Haziran 2026'da kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından yapılan ameliyatta, ileri derecede koroner arter hastalığı tanısı alan hastaya koroner arter by-pass greftleme (CABG) uygulandı.

STRATEJİK MİSYON

Başarılı geçen operasyon sonrasında yapılan takip ve kontrollerle genel sağlık durumu iyi olan hasta taburcu edildi. Somali Mogadişu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yusuf Çokay, yaptığı açıklamada, 2014'te hizmete açılan hastanenin yalnızca bir sağlık kurumu değil, Somali'nin sağlık sistemindeki dönüşümün de sembollerinden biri olduğunu belirtti. Hastanenin işbirliği alanlarında da öncü rol üstlendiğini ifade eden Çokay, "Özellikle Doğu Afrika bölgesinde uzman hekim yetiştiren tek hastane olması, kurumumuzun sağlık sistemine yaptığı katkının en önemli göstergelerinden biridir" dedi.