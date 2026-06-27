Aileleri doğayla buluşturacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Gazi Konut, kaliteli projelerle şehrin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun fiyatlı bir yaşam projesini daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yeni Bahçelievler Projesi sayesinde vatandaşlar, şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri, toprakla ve doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak. Şehitkamil ilçesine bağlı Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde yükselecek projede, 50 metrekare bahçe alanı, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanından oluşan toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek.

'BÜTÜN ÇALIŞMALAR YAPILDI'

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanların hafta sonlarında aileleriyle birlikte toprakla buluşarak huzurlu vakit geçirmek istediğini belirterek şunları söyledi: "Toprakta yürüdüğü zaman bütün stresini aldığı, topraklanmanın yapıldığı mekânları çoğaltmak gerekiyor. Büyük şehirlerde kentbostan dediğimiz kavramı sağlamak kolay olmuyor. Biz o yüzden çok güzel bir çalışma yaptık. 1 milyon metrekare içerisinde Gazi Konut'un hazırladığı Bahçelievler'in, bütün çalışması yapıldı." Başkan Fatma Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun içerisinde bir ailenin altta bir mutfağının, gelip yemeğini yiyip kahvaltısını yapacağı bir mekân var.

Üstte de nenenin, dedenin, torunun birlikte yatacağı yatak odaları var. Bu kompakt sistemin önünde de bostanımız var. Çocuklarımız domates nasıl yetişir, biber fidesi nasıldır, bir salatalık kokusu nasıl olur, Antep biberinin ne farkı var, bunların hepsini göreceği ve o ektiği fidenin nasıl hayata geçtiğini, bunun nasıl kahvaltı sofrasında çok güzel kokan bir domatese dönüştüğünü görmesi gerekiyor. Bahçelievler'deki muradımız bu. Hafta sonu insanların büyük aileyle bir araya geleceği, toprakla buluşacağı, dinleneceği, muhabbet edeceği bir çalışmayı tamamladık."



BUTİK VE EKONOMİK

TEMMUZ ayı içerisinde projenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve gelen talepler doğrultusunda projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağını aktaran Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Butik ve aynı zamanda bir o kadar da ekonomik. Gelip bir emeklinin, bir orta gelirlinin alacağı, ekonomik anlamda ödenebilirliği kolaylaştıracağı bir model çalıştık. Hem ekonomik hem huzurlu, mutlu büyük ailenin bir araya geldiği Bahçelievler hayırlı olsun."