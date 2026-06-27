AK Parti Mersin’de üye ziyaretlerini sürdürüyor

Kentte 10 bin hanedeki üyelerini ziyaret edeceklerini kaydeden AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, "Nisan ayı başından bu yana 50 bin üyeyi hanelerinde ziyaret ettik. Yıl sonuna kadar 160 bin hanedeki üyelerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. AK Parti ailemiz her geçen gün büyüyor, güçleniyor. Bu yılın başından bugüne kadar 6 bin yeni üyemizle Mersin'de gücümüze güç kattık. Türkiye'de 11 milyon 500 bin üzerindeki üyemizle dünyadaki en büyük siyasi hareketlerden biri olduk. 2026 yılında da hem Mersin'de hem Türkiye'de yeni bir rekor kıracağız. Üyelerimizi aile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Türkiye Yüzyılına hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör