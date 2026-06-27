Bakan Memişoğlu'ndan sağlıkta vizyon mesajı: "Türk imzasını daha çok göreceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk imzasının sağlık teknolojilerinde daha güçlü görüleceğini belirterek, "Üreten sağlık vizyonumuzun, göz bebeği mühendislerimizin ve hekimlerimizin alın teri" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu’ndan sağlıkta vizyon mesajı: Türk imzasını daha çok göreceğiz
AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreten sağlık vizyonumuzun, göz bebeği mühendislerimizin ve hekimlerimizin alın teri. Türk imzasını sağlık teknolojilerinde daha güçlü göreceğiz. Çok yakında yeni müjdelerle" ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KEMAL MEMİŞOĞLU

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