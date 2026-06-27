Bakan Memişoğlu'ndan sağlıkta vizyon mesajı: "Türk imzasını daha çok göreceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreten sağlık vizyonumuzun, göz bebeği mühendislerimizin ve hekimlerimizin alın teri. Türk imzasını sağlık teknolojilerinde daha güçlü göreceğiz. Çok yakında yeni müjdelerle" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör