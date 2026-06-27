Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi. Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

"BU ZAFER, KONYA'NIN ULUSLARARASI İTİBARININ VE GÜCÜNÜN KANITIDIR"



Başkan Altay, "Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan UCLG'nin başkanlık seçimlerini büyük bir teveccühle kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uzun bir yolculuk, büyük bir mücadele oldu. Dünyanın her köşesinden insanla iletişim, her bölgeyle farklı müzakereler, 7 yıllık yoğun bir emek var ama işin sonunda elhamdülillah ülkemiz adına büyük bir kazanım elde ettik. İnşallah bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesinin duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için; başta iklim değişikliği olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz. Bu netice, şahsıma tevdi edilen bir görevin çok daha ötesinde; Konya'mıza, ülkemize ve Türkiye'nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilerek Türkiye'nin ve Konya'nın gururu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı elde ettiği bu önemli başarı dolayısıyla telefonla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Altay'a uluslararası temsil görevinde başarılar diledi. UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Altay, "Vizyonuyla bizlere her zaman yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler ve dış politikadaki vizyonunu UCLG'de sürdürmeye gayret edeceğiz. Yine, Dışişleri Bakanlığımız ve misyon temsilcilerimize, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, milletvekillerimize, tüm belediye başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve süreç boyunca desteklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise her zaman yanımızda duran, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen aziz Konyalı hemşehrilerimedir" dedi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA, GÜÇLÜ ŞEHİRLERLE MÜMKÜNDÜR"



UCLG Genel Kurulu'nda UCLG ailesine de seslenen Başkan Altay, "Bizler inanıyoruz ki; daha adil bir dünya, daha güçlü şehirlerle mümkündür. Daha huzurlu bir gelecek, yerelden yükselen dayanışmayla mümkündür. Daha yaşanabilir bir yeryüzü, yerel idarelerin ortak aklı, ortak emeği ve ortak sorumluluğuyla mümkündür. Bugün burada yeni bir dönemin başlangıcını kutlarken, aynı zamanda ortak sorumluluğumuzu da hatırlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda birlikte çalışacak, birlikte öğrenecek ve birlikte başaracağız. Birlikte daha güçlü bir UCLG, birlikte daha güçlü yerel demokrasi ve birlikte daha güçlü topluluklar inşa edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha UCLG ailemizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bana duyduğunuz güven için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

UCLG DÜNYA KONSEYİ TOPLANTISI TANCA'DA YAPILDI

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi. Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Merkezi Barselona'da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 7 kıtada, 140 ülkede 240 binden fazla yerel yönetimi ve 175'ten fazla yerel ve bölgesel yönetim birliğini kapsıyor.