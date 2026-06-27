Cevdet Yılmaz: "Bilgiyi, bilimi, teknolojiyi hikmetle buluşturmamız lazım"

"Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin, asırlardır yaşatılan hafızlık geleneğini çağın eğitim anlayışıyla buluşturan örnek bir model olduğunu belirten Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde yürütülen bu proje sayesinde öğrencilerin eğitim hayatlarına ara vermeden hafızlıklarını tamamlayabildiğini, akademik gelişimlerini sürdürürken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme bahtiyarlığına da eriştiklerini söyledi.

Bu yönüyle projenin, akademik başarı ile manevi gelişimin birbirini tamamladığını gösteren güçlü bir yaklaşımı ortaya koyduğunu dile getiren Yılmaz, "2019'dan bu yana ülkemizin dört bir yanında on binlerce öğrencimizin bu projeyle buluştuğunu ifade etmek isterim. Binlerce evladımızın hafızlıklarını tamamlamış olması da ortaya konulan bu vizyonun milletimiz tarafından ne kadar güçlü şekilde benimsendiğini göstermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İbni Sina, Farabi, Biruni, Harizmi, Nasirüddin Tusi, İmam Gazali, Fahreddin er-Razi ve daha nice büyük alimin Kur'an terbiyesiyle yetiştiğini, hafızlık geleneğinden beslendiğini, böylece inanç ile bilgiyi, ilim ile irfanı, hikmet ile ahlakı aynı potada buluşturduğunu söyledi.