Cevdet Yılmaz: "Bilgiyi, bilimi, teknolojiyi hikmetle buluşturmamız lazım"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sakarya Hafızlık İcazet Merasimi"nde konuştu. Bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ahlak, hukuk, merhamet, hikmetle buluşturmamız lazım' diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tek başına bilim ve teknoloji yeterli olsaydı, Gazze'deki bu soykırımı görmezdik, bu soykırım yaşanmazdı. Bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ahlak, hukuk, merhamet, hikmetle buluşturmamız lazım. İşte bunu yaptığımız zaman gerçek anlamda insanlığa hizmet etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Sakarya Hafızlık İcazet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 133 öğrencinin icazet merasiminde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmak, onu ilk günkü haliyle korumak ve bu büyük emaneti nesilden nesile aynı titizlikle taşımanın, hafızlık geleneğinin özünü oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, hafızın, ilahi kelamı zihninde tutan kişi olmanın ötesinde onu koruyan, ona sahip çıkan ve kendisine emanet edileni eksiltmeden yarınlara ulaştıran kişi olduğunu ifade etti.
Cevdet Yılmaz, "Aziz milletimiz tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'i hayatının merkezinde tutarak bu manevi hafızayı canlı tutmuş, camilerimiz, medreselerimiz, Kur'an kurslarımız ve hafızlık geleneğimiz bu köklü medeniyet birikiminin en güçlü taşıyıcıları arasında yer almıştır. Bugün de aynı emanet, aynı hassasiyet ve aynı şuurla yaşamaya devam etmektedir." diye konuştu.