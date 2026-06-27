AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sakarya'da başlıyor. 'Çeyrek Asırlık Destan' mottosuyla başlayan kampta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma yapması bekleniyor. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar hazırlıklara ilişkin dün basın toplantısı düzenledi. İnan kampa üç gün boyunca milletin talepleri doğrultusunda kapsamlı istişarelerin yapılacağını söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise bu yılki kampın ana temasının, partinin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla "Çeyrek Asırlık Destan: AK Parti" olarak belirlendiğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Sapanca'ya gitti. AK Parti yönetimince karşılanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan toplantının yapılacağı otele geçti.