Erdoğan, torunu Ömer Tayyip’e diplomasını verdi

Üsküdar'daki İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı. Dedesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen Ömer Tayyip Erdoğan, ardından babası Bilal Erdoğan ve annesi Reyhan Uzuner Erdoğan'ın da yer aldığı aile bireyleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.