Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Maltepe'de 19 Haziran'da evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada 12 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Daha sonra yapılan operasyonda ise 4'ü Karaal'ın kaçırılmasında yer aldığı tespit edilen zanlılar olmak üzere 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.