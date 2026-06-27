Göç İdaresi'nden Özdağ'a yalanlama: "Asılsız iddialara itibar edilmemeli"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 44 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120'dir. Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde gerçekleştirilmektedir."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör