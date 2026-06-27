Göç İdaresi'nden Özdağ'ın provokasyonuna yalanlama: "Asılsız iddialara itibar edilmemeli"
Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Türkiye’deki Suriyelilere yönelik açıklamalarının asılsız olduğunu belirterek, "Güncel kayıtlara göre; ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31'dir" açıklamasında bulundu. Ayrıca, açıklamada, "Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Türkiye'den Suriye'ye gönüllü dönüş yapan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
"KAMUYOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRMELİ"
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Özdağ'ın, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin iddialarının asılsız olduğu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı rakamın, 2016'dan bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade ettiği kaydedildi.
"GÖNÜLLÜ, GÜVENLİ, ONURLU VE DÜZENLİ GERİ DÖNÜŞ"
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın paylaştığı sayının ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkin olduğu aktarıldı.
Göç İdaresi Başkanlığının, Türkiye'de bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaştığı vurgulanan açıklamada, güncel kayıtlara göre ülkede geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 317 olduğu bildirildi.