Kahraman şehide veda
SURİYE'de Fırat Kalkanı harekât bölgesinde 24 Haziran'da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), sağlık ekiplerince helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Cenaze, tören için Lala Paşa Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı, Mut Yeni Belediye Mezarlığı'ndaki şehitlikte dualarla toprağa verildi.