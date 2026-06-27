Şile Belediyesi’ne üçüncü dalga operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir'de 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İMAR USULSÜZLÜĞÜ

İşte o isimler: Ramada Otel sahibi Altuğ Erim, Koşan Adam firması çalışanı Arif Sevik, iş insanı Berk Ulu, Koşan Adam firmasının sahibi Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı, Mercan Köşk A.Ş. üzerinden iş aldığı belirtilen firma sahibi Engin Şenyurt, eski belediye çalışanı Ferhat Domurcuk, Mercan Köşk A.Ş. çalışanı İlkay Çiftçi, Sur Müzik Organizasyon sahibi Mehmet Sait Köse, iş insanı Mert Ulu, müteahhit Murat Delen ve Murat Özdemir, Gönen Otel sahibi Nazif Gönen, Şile Belediyesi Özel Kalem Şoförü Sercan Taşkaya ile Urkun Mimarlık sahibi mimarlar Yavuz Urkun ve Yılmaz Urkun, Koşan Adam firması muhasebecisi Yeliz Kaya. Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlüklerin yapıldığı ve rüşvetler alınarak haksız menfaat sağlandığı bu kapsamda etkin pişmanlık ifadeleri, belgeler, şüphelilere ait cep telefonlarında yapılan inceleme raporları, HTS kayıtları ile banka hesap hareketleri incelenen örgütün 6 ayrı eylemde daha suç işlediği tespit edildi.