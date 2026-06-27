Sokak çetelerine eşzamanlı operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadele kapsamında 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin ardından ülke genelinde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen 48 operasyonda, haklarında adli işlem yapılmasına karar vedilen 1037 şüpheliden 549'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ÖRGÜTLÜ SUÇ KAPSAMINDA

Yurt genelinde 53 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik düzenlenen 35 operasyonda 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Örgütlü suç kapsamında değerlendirilmemekle birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen 13 operasyonda ise 130 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4'ü otomatik 42 tüfek, 1'i otomatik 167 adet tabanca ile binlerce mermi ve fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca binlerce uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler, 125 adet senet, 2 adet daire ve araç satış sözleşmesi, 426 bin TL, 1100 euro, 563 gram altın, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. 6 şüpheliye ait 28 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaza el konuldu.





'HİÇBİR YAPIYA İZİN VERİLMEYECEK'

ADALET Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarda elde edilen tablonun devletin suç örgütleriyle mücadelesindeki kararlılığın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça sürüklemeye, esnafı tehdit ve haraç yoluyla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin verilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, suç örgütlerinin yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef alınmaya devam edeceğini kaydetti.



ESENYURT'TAKİ CİNAYETİN FAİLİ YAKALANDI

Operasyonların İstanbul ayağında kendilerini "Karacellatlar" olarak adlandıran silahlı organize suç örgütü hedef alındı. Örgütün; uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, gasp, yağma gibi çeşitli suçlardan 48 ayrı eylemin faili olduğu belirlendi. 24 Haziran'da Esenyurt'ta evinin önünde öldürülen Şeyhmus Mert Korkmaz cinayetini de Karacellatlar üyesi 2 tetikçinin gerçekleştirdiği öğrenildi. Liderliğini cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün yaptığı örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 87 şüpheliden 51'i yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında avukatlar da olduğu öğrenildi. Örgütün yurt dışına kaçtığı belirlenen lider kadrosu hakkında ise kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı.



Kerim CENGİL - Batuhan ALTINBAŞ - Emir SOMER - Sema DEMİR - Huzeyfe ATICI - Nazrin MALİKOVA / SABAH