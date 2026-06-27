Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz" diyen Ömer Çelik, mutlak butlan sonrası CHP içindeki karışıklıkla ilgili de "CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye’de yeni aşamaya geçiyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sapanca'daki İstişare Toplantısı Kampı'nda açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Kampta her konu kapsamlı şekilde ele alınıyor. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz.

Kutuplaşma üretenlerle mücadele ettik. CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu var.

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