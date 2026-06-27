Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye’de yeni aşamaya geçiyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sapanca'daki İstişare Toplantısı Kampı'nda açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Kampta her konu kapsamlı şekilde ele alınıyor. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz.

Kutuplaşma üretenlerle mücadele ettik. CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu var.